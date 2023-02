Syrische broers zagen vanuit Oudenbosch de flat van hun familie in Aleppo instorten: ‘Maar het komt goed’

OUDENBOSCH - Ayman Kelzi vluchtte op 13-jarige leeftijd van Syrië naar Turkije, waar hij aan de dood ontsnapte. Zes jaar geleden werd hij in Oudenbosch herenigd met zijn broer Mohammed. Deze week zamelden ze met andere Syriërs in Brabant noodhulp in voor hun landgenoten, onder meer voor hun ouders in het zwaar getroffen Aleppo. Nu wachten de broers met smart of die hulp ook zal arriveren.