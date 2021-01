Tanja's aftakeling door MS stopte, maar ze kreeg er angst voor terug

Honderd schademel­din­gen in Brabant door winter­storm Bella

28 december Winterstorm Bella raasde zondagochtend- en middag over Nederland. De storm heeft in Brabant niet voor grote schade gezorgd, wel botste er een automobilist op een omgevallen boom. Bij de Brabantse Veiligheidsregio's zijn in totaal zo'n honderd meldingen binnengekomen. Door de harde wind en zware windstoten vielen bomen om en waaiden takken af. Het KNMI had code geel afgegeven.