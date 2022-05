Tankliefhebbers rijden mee op indrukwekkende pronkstukken bij Militracks: ‘Maar oorlog hoort in een museum’

Nieuwsover­zicht | Tot 9 jaar cel voor bouw martelcom­plex - Juwelier met groot zwaard verwond

De rechtbank heeft de groep mannen die verantwoordelijk was voor de bouw van een martelcomplex in Wouwse Plantage woensdag veroordeeld tot straffen tot 9 jaar cel. In Roosendaal hebben overvallers woensdagochtend een juwelier verwond bij een overval. En de politie in Waalwijk pakte een man uit Polen op die daar uit de gevangenis was ontsnapt. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

11 mei