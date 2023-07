Tara van Honschoten nieuwe fractieleidster Woensdrechtse PvdA

Zat beruchte Belgische cocaïneko­ning Othman el B. achter Vlissingse megasmok­kel?

BERGEN OP ZOOM/ZWOLLE - Ook tegen een derde verdachte uit Bergen op Zoom, Bilal el K. (33), heeft de officier van justitie vrijdag in Zwolle veertien jaar cel gevraagd voor de smokkel van twee transporten van in totaal 9.000 cocaïne via de haven van Vlissingen.