Teenslippers aan en gaan: welke Brabantse plassen en stadsstranden zijn de moeite waard om te bezoeken?

Stadsstrand De IJzeren Man Eindhoven

De IJzeren Man is van oudsher een populaire plas in het stadsdeel Tongelre in Eindhoven. De recreatieplas is verdeeld in een peuterbad en dieptebad. Er worden bedrijfsfeesten georganiseerd, maar je kunt er als gewone bezoeker ook een barbecue, verjaardag of babyborrel houden. Dit jaar zijn er bij de IJzeren Man ook diverse festivals zoals ATMOZ 25 Years, Zongenoten Festival en en R&B Sunday Outdoor.