Tegoedbon in strijd tegen lege stal Brabant

EINDHOVEN/RUCPHEN - Een tegoedbon is volgens de provincie het nieuwe wapen in de strijd tegen de verloedering van het Brabantse land. Gestopte boeren kunnen er kennis mee inkopen op weg naar een goede oude dag.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (ruimte en financiën) presenteerde vrijdagmiddag in Rucphen zijn 'gereedschapskist' waarmee hij de leegstand op het platteland te lijf wil gaan. Maar in die kist zitten vooralsnog alleen tegoedbonnen met een totale waarde van 300.000 euro. Daarmee moeten gestopte boeren warm gemaakt worden op zoek te gaan naar mogelijkheden voor hun lege stallen. Daarnaast is het vooral aan gemeenten om met oplossingen voor het buitengebied te komen.

Druppel op gloeiende plaat

Dat beseften ook de aanwezige wethouders Mathijs Kuijken (Bergeijk) en Frans van Hoof (Oirschot). „De drie ton die de provincie de komende drie maanden beschikbaar stelt voor de waardebonnen, is een mooi begin. Maar het is ook niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat”, vindt Kuijken. „Boeren moeten niet langer denken dat er wel iemand opduikt om zijn bedrijf te kopen. Dat gaat echt niet gebeuren. Ze moeten niet meer afwachten, maar zelf in actie komen.”

Die druppel op de gloeiende plaat is wat Van Hoof betreft een understatement. „Er komt een gigantische klus op ons af. Binnen nu en een paar jaar komen er nog miljoenen vierkante meters stalruimte vrij. We moeten onze bestemmingsplannen flexibeler maken, zonder de poorten wagenwijd open te zetten.”

De kosten voor de oplossing, lees sloop, kunnen volgens de Oirschotse wethouder niet alleen bij gemeenten en boeren landen. „Het is een probleem van de hele veehouderijsector. Daar moeten ze in Den Haag ook iets van vinden. Ik pleit voor een landelijk saneringsfonds waar stoppende boeren onder strenge voorwaarden een beroep op kan doen.”

Startbedrag

Van Merrienboer vindt een saneringsfonds vooralsnog een stap te ver. „De urgentie om met de leegstand aan de slag te gaan is heel groot, maar bestaande kennis is nog heel versnipperd en er zijn nog weinig successen te melden. We moeten eerst op zoek naar mogelijke oplossingen. Daar hebben we gemeenten voor nodig die her en der al dingen aan het proberen zijn.”

Overigens is de 300.000 euro een startbedrag, zo belooft Van Merrienboer. Daarmee kunnen tussen de tachtig en honderd boeren geholpen worden. „Als er behoefte aan is volgt er in 2018 en 2019 meer geld.” Belangstellenden kunnen de waardebonnen vanaf 2 oktober aanvragen.