Tejatergroep Snippers brengt de grenzen van de privacy op het toneel in spel met iPhones

Virgil van Dijk krijgt eigen Cruyff Court in Haagse Beemden: ‘Vaker naar Breda? Als ik tijd heb zeker!’

BREDA - Als eerste voetballer ter wereld heeft Virgil van Dijk twee eigen Cruyff Courts. Na een trapveldje in Liverpool opende hij woensdag een veld in de Haagse Beemden in Breda, waar hij opgroeide. ,,Het voelt goed om iets terug te geven.”