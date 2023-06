Tekort aan tandartsen loopt op, dus boort Chris Wouters(68) nog maar even door

Column Iedereen in de bus zal het onthouden hebben van die piemel

Er is een lange rij voor de ingang van de bus. Ben blij dat ik niet mee hoef. In die rij staat een vrouw die de hand van een jongetje vasthoudt, jaar of vier, vijf, denk ik. Ineens zegt die vrouw, nogal luid, tegen dat jongetje: ,,Weet je zeker dat je niet moet plassen? Waarom zit je dan de hele tijd aan je piemel?”