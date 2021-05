Telefoon van fotografen, dj's en feestorganisatoren staat ineens roodgloeiend: ‘We zien een opleving’

Gestel maakt zich klaar voor buitenmuse­um, ’Massatoe­ris­me willen we voorkomen in Halder’

8:08 SINT-MICHIELSGESTEL - Bij de Essche Stroom in Halder komen 24 extra parkeerplekken. Hiermee maakt het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel zich langzaam maar zeker klaar voor de komst van Buiten Museum Herlaer in Halder. ,,Maar het is nu vooral om de drukte in Halder op te vangen.”