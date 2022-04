Teleurstelling is groot bij D66 in Gennep: partij wordt uit de coalitie gehouden

Anonieme tipgevers uit Brabant melden vaak drugsmisda­den bij Meld Misdaad Anoniem

De tiplijn Meld Misdaad Anoniem ontving vorig jaar in totaal bijna 25.000 anonieme tips over mogelijke misdaden, waarvan 2300 uit de regio Zeeland - West-Brabant. Na Limburg kwamen hier vorig jaar de meeste tips, per tienduizend inwoners, vandaan. Landelijk gezien is het aantal tips iets minder dan in 2020, maar fors meer dan in de jaren ervoor.

29 maart