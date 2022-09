Terreurcampagne fruithandel De Groot in Hedel teisterde omgeving jarenlang

Russen helpen elkaar te ontsnappen aan leger­dienst: ‘Als ze me komen halen, breek ik mijn arm. Dat is beter dan de dood’

“Dit is een soort nachtmerrie... Ik kan niet geloven dat dit ons allemaal overkomt.” Het is middernacht als de Russische ‘Alice’ dit schrijft op Telegram. De Belgische krant HLN volgde een dag lang de Russische inwoners na de ‘gedeeltelijke’ mobilisatie. Wat volgt was een combinatie van massale paniek, duizenden vragen en berichten via sociale media met één doel: Rusland ontvluchten. “Een gebroken arm is beter dan de dood.”

24 september