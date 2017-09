Terreurverdachte Jimmy. F uit Zevenbergen komt vrij

Bendeleden opgepakt voor zeker tien inbraken in regio Eindhoven en Midden-Brabant

12 september EINDHOVEN/SOMEREN - De politie heeft zondagavond vier Eindhovense mannen aangehouden in verband met een inbraak eerder die avond in Someren. Vermoed wordt dat het viertal deel uitmaakt van een criminele bende die op grote schaal bedrijfsinbraken pleegde. Een woordvoerder van de politie spreekt over 'meer dan tien' gevallen, ook in Midden-Brabant en Noord-Limburg.