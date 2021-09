Terug op kantoor en jippie een gloednieuwe kantine: ‘Maar iedereen heeft ook een thuiswerkplek cadeau gekregen’

ROSMALEN - Op de snelweg is het weer aansluiten in de file en op het parkeerterrein en kantoor is het zoeken naar een vrije plek. Want thuiswerken is niet langer de norm. Bij Heijmans in Rosmalen luiden ze dat in met een gloednieuwe kantine en sensoren onder de bureaus om een plek te reserveren.