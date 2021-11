Terwijl Den Bosch 11-11 viert, ziet de zorg de bui al hangen: ‘Gemeente, je speelt met levens’

DEN BOSCH/UDEN - Ziekenhuizen en huisartsen lopen weer over door de snel oplopende coronabesmettingen. En ondertussen storten 25.000 carnavalsvierders zich op het 11-11 feest in Den Bosch. Hoe kijken ze daar vanuit de zorg naar en hoe hangt de vlag erbij? ‘Elke dode en longcovid-patiënt als gevolg van 11-11 is er eentje te veel.’

Robert Hazenveld - huisarts met één praktijk in Uden en twee in Den Bosch

‘Ik gun iedereen zijn feestje, maar over een week of twee komen er nóg meer telefoontjes’

Het bandje als je Huisartsenpraktijk Uden belt, zegt eigenlijk al genoeg: ‘Wij zien een verdubbeling van het aantal telefoontjes en spreekuuraanvragen en dat kunnen we niet allemaal verwerken.’ En eenmaal in de wachtstand: ‘Vanwege corona is de drukte aan de telefoon hoger dan normaal. Wij vragen uw begrip hiervoor.’