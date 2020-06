Thermometer tikt vanmiddag bijna 30 graden aan in Brabant

Terug naar school! Geen pauzes, gym in je gewone kleding en je kluisje is verboden terrein

31 mei De middelbare scholen gaan dinsdag weer open. Het Fortes Lyceum in Gorinchem is er klaar voor. Van de duizend leerlingen mogen er 250 tegelijk het gebouw in. Ze hebben drie lesuren, zonder pauzes en lopen allemaal in dezelfde richting. ‘Het lijkt wel de achttiende eeuw met al die regels. Best een beetje triest’, vindt directeur Wim Langens.