Thijs reed vlak achter kettingbotsing tijdens demonstratie op A2: ‘Ze verhinderen doelbewust het verkeer’

Nieuwsover­zicht | Evenemen­ten­sec­tor kookt van woede - Onthoofde reebok gevonden

Woensdag komt er een einde aan de gedeeltelijke lockdown, maar niet iedereen is blij met de aangekondigde versoepelingen. Bij de evenementensector heerst diepe teleurstelling, zij spreken van ‘nepversoepelingen’. Verder is het vandaag precies een jaar geleden dat een boze meute door Den Bosch liep om te rellen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 25 januari.

25 januari