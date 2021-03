Thuis doktertje spelen: coronapatiënt steeds sneller naar huis gestuurd

Als de longarts twee jaar geleden een patiënt naar huis had gestuurd die nog zuurstof nodig had, had huisarts Waanders hem voor gek verklaard. Dat kon toch helemaal niet? Maar het kan wel. Sterker nog, in de regio Den Bosch lagen vorige week meer coronapatiënten thuis aan het zuurstof dan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Allemaal dankzij een nieuw protocol dat inmiddels in heel Nederland draait. Corona behandelen vanuit je eigen bed. Dat betekent zelf zuurstof toedienen, zelf de medicijnen slikken en zelf die trombosespuit zetten, elke dag. ,,En dat is best spannend, maar het was het slapen in m'n eigen bed zeker waard", aldus coronapatiënt Geralda van Oijen.