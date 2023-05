Thuiswedstrijd voor zanggroep Blended bij De Pelen

Chauffeurs buurtbus­sen zijn intimida­tie door lijnbuscollega’s zat: ‘Rot op. Jullie horen hier niet thuis’

Chauffeurs van de buurtbus tussen Wijchen en Grave hebben het helemaal gehad met de ‘onverkwikkelijke situatie’ op het busstation in Grave. Ze zeggen geïntimideerd te worden door chauffeurs van de buslijnen van Breng, omdat hun buurtbus in de ogen van die chauffeurs in de weg zou staan.