Thuiswerken én lesgeven? Hahaha! ‘Ik ga dit dus echt niet doen, hè. En jij legt het ook helemaal niet goed uit!’

Al voor carnaval hadden eerste mensen in Brabant symptomen van coronavi­rus

6:36 TILBURG/BREDA - Het coronavirus was al voor carnaval aanwezig in Brabant. Dat blijkt uit een onderzoek onder zorgmedewerkers van de ziekenhuizen ETZ in Tilburg en Amphia in Breda. Bij 7 van de 86 medewerkers die positief zijn getest, ontstonden al klachten voordat op 27 februari het coronavirus werd vastgesteld bij de officiële ‘patiënt nul’, Joost Boons uit Loon op Zand.