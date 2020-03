Tien dieren dood na brandstichting in dierenverblijven Beekse Bergen

Minister komt niet naar Brabant voor zoektocht naar commissa­ris, coronavi­rus spelbreker

16:35 DEN BOSCH - Het coronavirus werpt obstakels op in de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning in Brabant. Het is nog onduidelijk hoe de provinciale politiek komende tijd belangrijke besluiten kan nemen die nodig zijn om een opvolger voor Wim van de Donk te vinden. Wel staat vast dat minister Kasja Ollongren begin april niet naar Brabant afreist om de profielschets in ontvangst te nemen.