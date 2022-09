Tien Stoots en zijn buren gaan de antieke Ford D Truck in Tiens voortuin missen

Gevechtshe­li­kop­ter van Luchtmacht landt uit voorzorg in veld bij Best

BEST - Een Apache-gevechtshelikopter van de Luchtmacht heeft woensdagavond een voorzorgslanding gemaakt in een veld vlakbij Best. Woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht Wilko ter Horst-Delstra geeft aan dat er niets ernstigs aan de hand is. Niemand raakte gewond.

6:17