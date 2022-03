Tienduizenden dieren van bedrijf uit Hedel geruimd en de teller in Nederland blijft maar doorlopen: ‘Dit gun je niemand’

Een man in een wit pak loopt over het erf van kalkoenenhouderij Lodder aan de Broekheuvelsestraat in Hedel. Hij vertelt dat daar donderdag zeker 64.500 dieren worden vergast om ze een dag later te ruimen. Woensdag gebeurde hetzelfde met 170.000 vleeskuikens op een bedrijf in Son en Breugel.