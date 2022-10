Tienduizenden kinderen haalden hun zwemdiploma dankzij Theo en Toos, maar nu stoppen ze ermee

Nieuwsover­zicht | Vijf jongeren gewond bij au­to-ongeval - Brabantse politicus stapt op na speech Jesse Klaver

Vijf jongeren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Heusdenseweg in Herpt. En de voorzitter van GroenLinks Den Bosch stapt op na de toespraak van Jesse Klaver. Verder reageren Willem II en FC Den Bosch op de ongeregeldheden bij de derby van vrijdagavond en gaan studenten in Breda protesteren omdat ze geen energietoeslag krijgen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

8 oktober