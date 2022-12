Tiener heeft zestien kilo vuurwerk onder zijn bed liggen in Hoeven

Het is crisis, maar niet bij de Voedsel­bank: ‘De schaamte is weg’

CUIJK - Het aantal klanten, alleenstaanden en gezinsleden, bij de Voedselbank in de gemeente Land van Cuijk is sinds maart dit jaar verdubbeld naar 225. Toch is het voor hen niet nagelbijten. Het collectieve besef dat meer mensen dan gewoonlijk het financieel moeilijk hebben, zorgt voor een stortvloed aan giften.

