Tientallen migranten kamperen dagenlang in bossen bij Bladel, onder hen ook aantal kinderen

De groep bestaat uit een paar gezinnen en enkele jonge mannen. Waar zij precies vandaan komen is nog niet bekend. Waarschijnlijk komen zij uit Irak, maar hun precieze identiteit moet nog worden vastgesteld. Ze verbleven in een vijftal tenten en kampeerden sinds zeker begin van de week in het bos, ten noorden van de A67 bij de Belgische grens.

Uitwerpselen

Eerder deze week zag een voorbijganger menselijke uitwerpselen en tissues in de bossen liggen. De gemeente werd gewaarschuwd, die op haar beurt weer de politie inschakelde. Vrijdag werd de groep geconfronteerd met een politiemacht van zo'n twintig man.

De migranten wilden zich eigenlijk niet laten registeren in Nederland, zo lieten ze weten via de enige persoon in de groep die Engels spreekt. Dat zou de doortocht naar Engeland belemmeren. Zij werkten rustig mee toen ze werden omsingeld. Ze kunnen niet bij het tentenkamp blijven en worden daarom per bus naar het azc in Budel gebracht. Daar worden ze geïdentificeerd en krijgen ze onderdak.

Volledig scherm De vluchtelingen in het bos bij Bladel. © Bert Jansen

Schrik

Waarnemend burgemeester Peter Maas van Bladel is ook in het bos. ,,Ik schrik wel van de omvang en van de humanitaire kant. Dat mensen op zo’n manier moeten leven in een geïmproviseerd kamp in de bossen gun je niemand.‘’ De gemeente probeert de situatie op een humane manier op te lossen, zegt hij.

De vluchtelingen zijn één voor één naar de bus gebracht, die hen naar Budel brengt. Zodra zij allemaal weg zijn, wordt het tentenkamp opgeruimd.

