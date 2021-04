Tientallen ouderen met afspraak toch zonder prik weggestuurd; GGD maakt excuses

Maarten en Annemarie Haafkens uit Deurne zijn dinsdag 50 jaar getrouwd. Het had weinig gescheeld, of die feestelijke dag was begonnen met een kater. ,,Ik ben 74, mijn vrouw is iets jonger. Zij is in december 1948 geboren en wordt dus eind dit jaar 73. Ik had al een uitnodiging gehad, zij nog niet. Toen ik vrijdag hoorde dat de GGD had besloten dat wie in 1948 geboren is ook zonder uitnodiging al een afspraak kan maken, belden we gelijk op om samen geprikt te worden.”