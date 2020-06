Tijd voor verkoeling: geen hitte maar ‘gewoon’ 20 graden komende dagen

Zwanger tijdens de coronacri­sis: toch een cursus gevonden, en andere dingen die goed gaan

9:30 Het valt eigenlijk wel mee. Die gedachte kwam de afgelopen dagen voor het eerst bij me op sinds de coronacrisis. Dan hebben we het echt over de combinatie corona en zwanger overigens. Niet over hitte en zwanger. Dat is een heel ander verhaal. Omdat ik al veel heb geschreven over de nadelen van de crisis (vooral de emotionele nadelen tijdens de zwangerschap) is het tijd voor wat positiefs. Vooral nu de maatregelen flink versoepeld worden.