Tijdelijk 50 extra asielzoekers naar azc Grave

Column dwarskijker En toen deed het COA ineens wel die belofte

8 oktober Er stond een opvallende zin in de zaterdagkrant. In het bericht over het azc in Overloon, waar tijdelijk, en in caravans, Afghaanse vluchtelingen een plekje krijgen. Er staat dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) belooft dat jonge, alleenstaande asielzoekers, en die uit veilige landen, níet naar de Overloonse noodopvang komen.