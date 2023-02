Tijdelijk statushouders in ’t Sluiske in Oud Gastel

Pracht en praal Zuid-Willems­vaart en Máximakanaal

BOXTEL - De pracht en praal van de Zuid-Willemsvaart en het Máximakanaal. Brabants Dagblad-journalist Domien van der Meijden geeft er zondag 12 februari vanaf 11.15 uur een lezing over in het Mubo in Boxtel.

31 januari