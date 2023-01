Tilburg ontvangt in 2023 de meeste belasting in de regio, drie gemeenten krijgen minder dan vorig jaar

De meeste Brabantse gemeenten verwachten dit jaar meer inkomsten te halen uit belastingen voor huishoudens en bedrijven. Vooral huizenbezitters dragen daaraan bij, becijfert het CBS. In de regio spant Gilze-Rijen de kroon als het gaat om stijgende opbrengsten, maar Tilburg ontvangt veruit het meest. Drie gemeenten in Midden-Brabant denken echter dat ze juist minder geld krijgen van inwoners.

Het leven wordt duurder voor inwoners van Gilze-Rijen: de gemeente denkt 10 procent meer op te halen uit belastingen (in totaal 14,1 miljoen euro). Dat is de grootste stijging in Midden-Brabant vergeleken met 2022. Maar Tilburgers leveren hun gemeente dit jaar veruit het meest op in de regio: 129,6 miljoen euro.

Meer naar het oosten van de provincie verdient de gemeente Eindhoven naar verwachting het meest aan gemeentelijke belastingen. Deze 172,7 miljoen euro komt dit jaar net als bij andere gemeenten voornamelijk van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en kosten voor betaald parkeren af.

Hilvarenbeek int het minst

Op andere plekken in het midden van Brabant betalen inwoners dit jaar juist minder gemeentebelasting. Vooral de gemeente Hilvarenbeek denkt minder op te halen (2 procent minder dan in 2022) dan in 2022 en krijgt het minst van inwoners (9,6 miljoen euro), gevolgd door Goirle (1,9 procent minder) en Vught (0,1 procent minder). Maar in het westen van de provincie komt men er het best vanaf: Etten-Leurenaren leveren hun gemeente dit jaar 4,9 procent minder op.

Verspreid over Nederland krijgen gemeenten 7,5 procent meer van huizenbezitters, 5 procent meer door heffingen op afvalstoffen en 4,5 procent meer door de rioolheffing. Die belastingen leveren gemeenten dan ook het meest op. Maar voor de hogere of lagere inkomsten zijn meer verklaringen dan het verhogen of verlagen van een heffing. Door het oplevende toerisme na corona levert de toerismebelasting gemeenten ook extra geld op.

Bekijk hieronder hoeveel jouw gemeente door belastingen ontvangt:

