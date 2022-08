Tilburger Mikkers begint veelbelovende romanreeks met het leven van zijn vader

Nieuwsover­zicht | Was dit de laatste tropische dag van het jaar? - Mannen opgepakt na schieten met nepmitrail­leur

De tweede regionale hittegolf is een feit, al was dit mogelijk de laatste tropische dag van het jaar. Verder redden agenten een man die de snelweg oprende. En de GGzE heeft een tijdelijk bestuur in de crisis gevonden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 25 augustus.

