Tilburger Oer H. op de vlucht voor justitie: drijvende kracht achter grootste cocaïnewasserij in Nederland

De Tilburgse wijk Stokhasselt behoort tot de twintig armste postcodegebieden van Nederland. Maar op een steenworp afstand van het winkelcentrum aan het Verdiplein woont een man die volgens het Openbaar Ministerie de drijvende kracht was achter een cocaïnelaboratorium waar voor 6 miljoen euro per dag kon worden geproduceerd. Met twee of drie dagopbrengsten zou Oer H., want over hem hebben we het, heel Stokhasselt uit het slop kunnen trekken. In elk geval voor even.