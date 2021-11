Tilburgs kamerkoor biedt een blik op de eeuwigheid in exclusief stuk van Componist des Vaderlands

BERKEL-ENSCHOT/TILBURG - Het Tilburgse kamerkoor Ad Parnassum voert zondag 7 november in de Abdij Koningshoeven het indrukwekkende requiem ‘Memento Nostri’ uit. Het is speciaal voor het koor geschreven door Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki.

,,Het requiem van Calliope is een monumentaal werk”, zegt Anthony Zielhorst, dirigent van Ad Parnassum over Memento Nostri. ,,Niet alleen duurt het bijna drie kwartier, het is ook groots van opzet. Tsoupaki neemt de tijd om haar thema’s te ontwikkelen. Dat doet heel weldadig aan in deze jachtige tijd.”

Het stuk bestaat uit twee delen. Zielhorst: ,,Het eerste is één grote smeekbede, waarin de schepper gevraagd wordt de zielen te bevrijden. Het tweede deel begint met een enorme ouverture, gevolgd door een grootse lofprijzing.”

Traditie op de eerste zondag na Allerzielen

Ad Parnassum heeft er een traditie van gemaakt om elk jaar op de eerste zondag na Allerzielen een requiem uit te voeren. Memento Nostri zou vorig jaar al uitgevoerd worden. Dat kon toen vanwege de lockdown niet doorgaan. Het is een van de laatste werken die Tsoupaki als Componist des Vaderlands geschreven heeft. Op 10 november, tijdens November Music in Den Bosch, neemt ze na drie jaar afscheid.

De muziek zit vol schitterende en aangrijpende klanken. Een toon die eindeloos lang wordt aangehouden, en lijkt te gaan zweven. Imposante akkoorden die orthodoxe kerkzang voor de geest roepen. Abrupte overgangen wanneer meditatieve, verstilde samenzang onderbroken wordt door een sopraan die vertwijfeld, op de top van haar stem, om genade vraagt. De zang wordt begeleid door vier blokfluiten en vier gamba’s, een strijkinstrument dat op een cello lijkt.

,,Na de smeekbede van het eerste deel is het tweede deel poëtischer”, aldus Zielhorst. ,,Tsoupaki heeft daarin teksten van de Griekse kerkvader Johannes Damascenus verwerkt. Hij vergelijkt de vergankelijkheid van de mens met het verwelken van een bloem en het vervliegen van een droom. Dat gaat over in een schitterend Sanctus, waarin Grieks en Latijn door elkaar klinken.”

Tsoupaki’s Byzantijnse achtergrond is hoorbaar in de volle akkoorden. Maar je merkt ook invloeden van ontwikkelingen in het westen. ,,Op bepaalde momenten is de muziek zeker te vergelijken met die van Arvo Pärt, met name in de verstilling, en in het feit dat ze de tijd neemt. Ze geeft je zo een blik op de eeuwigheid. Dat gebeurt vooral wanneer de zangers een toon eindeloos volhouden, tot de grens van wat hun adem nog kan.”

Requiem Memento Nostri, door Ad Parnassum. Zondag 7 november in Abdij Koningshoeven, Berkel-Enschot. Aanvang 15.00 uur. Het wordt ook uitgevoerd tijdens November Music, woensdag 10 november om 21.00 uur in het Jheronimus Art Center, Den Bosch.