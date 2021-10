Tilburgs muziekfestival Better Get Hit is terug van weggeweest

TILBURG - Het Tilburgse muziekfestival Better Get Hit staat weer op de kalender en wel half januari. De laatste editie werd eind 2019 afgeblazen omdat de organisatoren de financiën niet rond kregen.

,,We hebben het aan de gemeente Tilburg te danken dat we een alternatieve versie 20-21 van Better Get Hit konden organiseren. Die ging eerder niet door vanwege corona en nu is het natuurlijk ook weer spannend”, zegt Eric van der Westen, directeur van het festival dat zich focust op (inter)nationale artiesten met wortels in Afro-Amerikaanse muziekgenres als soul, funk, jazz, hiphop, r&b, disco en clubhouse.

Dat de tweede editie van het festival in 2020 niet door kon gaan, werd eind 2019 al duidelijk toen een sponsor wegviel en een subsidieaanvraag werd afgewezen. Gevolg: een gat van 90.000 euro op een begroting van 300.000 euro. Onder meer Candy Dulfer werd weer afgebeld. Ook bij de eerste editie begin 2019 met onder anderen Caro Emerald op het affiche waren er al financiële problemen. Een grote sponsor hielp de organisatie toen uit de brand.

Nog niet zo bekend

Voor de nieuwe tweede editie van 14, 15 en 16 januari 2022 wordt gewerkt met een begroting van zo’n 160.000 euro. ,,Het grootste deel van dat geld gaat op aan gage voor de artiesten.” Om het werk behapbaar te houden, is het bestuur van de stichting die het festival organiseert uitgebreid van twee naar vier mensen. ,,Door werkuren in de voorbereiding niet te berekenen, sparen we geld uit. De financiering blijft een gigantisch probleem. We hebben als festival nog niet zoveel bekendheid op kunnen bouwen.”

Maar dat het voorziet in een behoefte, daar is Van der Westen van overtuigd. ,,Tilburg heeft geen ander muziekfestival waar deze muziek te horen is. Het is echt een mega cross-overfestival. De reacties na de eerste editie waren erg enthousiast.” Toen goed voor 1750 bezoekers. ,,Dit keer mikken we op 2000.”

Blikvangers bij de editie 2022 zijn onder anderen soulzangeres Kovacs en het negenkoppige instrumentale collectief Jungle by Night. Ook te zien en te horen is muzikant, journalist en schrijver Aafke Romeijn.

In de aanloop zijn er dit najaar drie kleinere Warming’up Concerts. Bij de eerste op dinsdag 2 november in Schouwburg Concertzaal Tilburg treedt Michelle David op samen met het Jong Metropole Orkest. De twee andere concerten zijn op 27 november in Paradox Tilburg en op 12 december in Schouwburg Concertzaal Tilburg.

