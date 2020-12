Tilburgse aspirant-wietteler moet hopen op het lot

Nieuwsover­zicht | Burgemees­ter sluit lockdown niet uit - Efteling schrapt entertain­ment

30 november De Eindhovense burgemeester sluit een complete lockdown in de strijd tegen het coronavirus niet uit. Afgelopen weekend was het in veel steden te druk met winkelend publiek. Ook uit de Efteling kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat bezoekers in elkaar gehaakt staan te dansen. En een Brabantse kastelein dronk vroeger circa 1.000 liter bier per jaar, maar leeft nu op water en koffie.