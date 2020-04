Tilburgse ic-verpleegkundige Christel Schilders: ‘Het harde werken is niet het moeilijkst, maar dat de patiënten zo alleen zijn...’

TILBURG - Christel Schilders is ic-verpleegkundige in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze vertelde donderdagmiddag op Radio1 in het programma Nieuws en Co over haar werk. Christel en haar collega's werken al drie weken op volle kracht.

,,Het moeilijkst is niet het harde werken, maar dat de patiënten zo alleen zijn. Je kunt ze niet de aandacht geven die ze anders wel krijgen en dat geldt ook voor de familie. Er mag nu heel even een familielid bij de patiënt en die zie je dan met de schouders omlaag van de afdeling af lopen. Dat is moeilijk.”

Bedden nog niet allemaal vol

Het is druk. Er zijn veel corona-patiënten die veel zorg nodig hebben. De bedden zijn nog niet allemaal vol, maar de verwachting is wel dat het die kant op gaat. Christel zegt zich nog goed te voelen en hoopt dat het zo blijft om op volle kracht door te kunnen blijven werken. Normaal gesproken heeft een verpleegkundige op de intensive care afdeling de zorg voor een tot twee patiënten, maar nu zijn dat er af en toe drie, omdat de ic-afdeling is uitgebreid naar de verkoever-afdeling. ,,We moeten alle zeilen bijzetten.”

Ic-arts Christel Schilders van het ETZ in de uitzending op NPO Radio1.

Klaar voor de piek

Gelukkig is er veel hulp van collega's van andere afdelingen en ex-collega's die op de ic komen ondersteunen. ,,Maar omdat we zijn uitgebreid lijkt het een ander ziekenhuis met ander personeel.” Het is belangrijk om iedereen goed in te leren en te begeleiden.,,Dat kost even wat moeite, maar als de organisatie eromheen goed loopt en we weten waar we alle spullen kunnen vinden, dan zijn we klaar voor de piek", vertelt Christel in het radioprogramma.

Fouten maken ligt op de loer