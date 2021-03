Tilburgse in ziekenhuis met zeldzame bijwerking na vaccinatie

De schrik zit er nog goed in. De zorgen ook. Inmiddels is ze weer thuis, maar de ziekenhuisopname van de 32-jarige vrouw uit Tilburg heeft er ingehakt. Bij haarzelf én haar familie. Met haar naam in de krant wil ze niet. Dat naar buiten komt wat er is gebeurd, juist wél. Omdat moet worden uitgezocht wat er aan de hand is. Behoort ze tot het hele kleine aantal mensen dat de pech had door een mogelijke bijwerking van het coronavaccin getroffen te worden?