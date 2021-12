Tilburgse kopstukken ‘criminele organisatie’ Satudarah krijgen 4 en 3,5 jaar cel

Nieuwsover­zicht | Chinook landt voor hulp na ongeval - Koningin Máxima praat met horeca-onderne­mers

Een opvallend plan in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord: het kabinet zet ‘stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales’. Het plan om de autoweg N279 (Veghel-Helmond-Asten) om te bouwen, is van tafel geveegd door de Raad van State. Verder bracht Máxima een bezoek aan Geertruidenberg. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

15 december