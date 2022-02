Tilburgse lassers maakten drugsketels voor iedereen die ze wilde

In de rechtbank van Breda waren de twee Tilburgers de eerste van een hele trits verdachten die deze en volgende week terecht staan in de megazaak. Alle verdachten worden gezien als ‘facilitators’ van de drugsindustrie. Want ‘zonder ketels geen drugs’ was het motto van de politie-actie , die op 29 september 2020 tot een climax kwam. De ketels van de Tilburgse lassers Mark en Cor waren toen al gesignaleerd in opgerolde drugslaboratoria in onder meer Vorstenbosch, Zundert en Drempt.