Tips voor en door brildragers: zo voorkom je dat je glazen beslaan bij het dragen van een mondkapje

Lyndi (12) en Chris (45) werden wereld­nieuws met foto van Mario Götze

7 oktober Chris Rooijakkers (45) is de trotse eigenaar van snackbar De Willem, die in Eindhoven natuurlijk ligt aan de Willemstraat. Hij en zijn dochter zagen dinsdagavond iets vreemds. ,,Een wagen van ik denk dik twee ton stond ineens twintig minuten stil bij ons op de Willemstraat. Ik vond het zo vreemd, ik ben even van een afstandje gaan kijken en zag sportief ogende mensen in de auto. Toen ben ik met m’n dochter even gaan kijken.”