Toch andere entree, kleine winkel en koopappartementen voor Mariahout

Eén van de verdachten van afpersen Drimmelen­se ondernemer is Alex B. (58) uit Chaam, die eerder betrokken was bij geruchtma­ken­de ontvoering

DRIMMELEN/BREDA - Een van de zes verdachten die woensdag is opgepakt in verband met de afpersing van een ondernemer in de gemeente Drimmelen, is de 58-jarige Alex B. uit Chaam, een oude bekende van de politie. De man werd woensdag aangehouden in zijn cel. Hij zat vast sinds de politie eind april een cocaïnewasserij ontdekte bij zijn woning.