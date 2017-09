Toch geen sjoemelsoftware in gokkasten Brabants casino na klacht van dreiger

Een boze, voormalige klant maakt duidelijk dat hij geld terug wil omdat hij zich besodemieterd voelt. Het casino zou mogelijk klanten bedonderen met sjoemelsoftware in de gokkasten, meldde de FIOD. Een paar dagen eerder - op dinsdag 25 juli - vielen rechercheurs de woning van de man (53) aan de Nieuwendijk en het naastgelegen casino op binnen. Ook het casino in Castricum en de woning van zijn dochter (32) in Rijen werden doorzocht.

In een persbericht meldde de FIOD dat de twee ondernemers mogelijk hun klanten benadeelden door de gokkasten zo in te stellen dat spelers te weinig kregen uitbetaald wanneer ze wonnen. Maar de speelautomaten bevatten helemaal geen sjoemelsoftware, blijkt nu uit onderzoek van de FIOD. Inmiddels staan de in beslag genomen fruitautomaten en twee roulettetafels weer in de zaak in Heeze.

Onzin

,,Het is onzin", zei de ondernemer van Turkse komaf eind juli over de sjoemelsoftware. ,,Mijn klanten vertrouwen mij wel." Toch nam de klandizie een beetje af. En enkele bedreigingen volgden. De politie nam de woning vanaf dat moment mee in surveillances.

De problemen voor de familie zijn nog niet uit de weg. Het bedrijf onderging eerder al controles en maakte een betalingsafspraak in verband met een opgebouwde schuld van 160.000 euro. Het laatste deel hiervan wordt volgens de familie eind dit jaar betaald. Maar de FIOD laat weten de ondernemers nog wel te verdenken van belastingontduiking. De familie zou van 2012 tot 2016 naar schatting zo'n twee miljoen euro te weinig hebben opgegeven aan de Belastingdienst: goed voor 650.000 euro belastinggeld.

Competitie

Ook die beschuldiging spreekt de Heezenaar tegen. De zaak draaide de laatste jaren simpelweg niet zo goed, zegt hij. Hij toont omzetcijfers: jaren op rij een paar ton in het rood. Mede door ziekte, legt hij uit. De FIOD vindt het verdacht dat het casino per speelautomaat minder verdiende dan het landelijke gemiddelde. Maar Heeze is maar een klein dorp en in de regio is de concurrentie stevig, zegt de Heezenaar.

Bijvoorbeeld van het casino bij het Eindhovense Van der Valk-hotel. ,,Hoe kan ik met die mooie zaken de competitie aangaan?" Hij beweert dat hij de flink verliesgevende jaren overleefde door geld te lenen van familie. Inmiddels gaan de zaken volgens vader en dochter beter. Ze investeren veel in de relatie met klanten. In het casino krijgen ze frisdrank en rond zes uur 's avonds eten van de grill. ,,We waren het laatste jaar wel tevreden. Ik wil graag mijn naam terug. Anders ga ik kapot."