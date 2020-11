Toch nog een klein beetje carnaval: doe mee met de carnavalskrakersquiz

Barvrouw Brenda gaat nu ouderen verzorgen, net als veel collega's

9 november SCHIJNDEL - Pilsjes tappen of lunches serveren, Brenda Schellekens mist het enorm nu Le Verre in Schijndel dicht is vanwege corona. De Boxtelse gaat straks ouderen verzorgen, net als veel horecacollega's in Meierijstad. ,,Stofzuigen of de toiletten doen? Als ik maar lekker aan de slag kan.”