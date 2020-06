Toch snel met de trein van de Randstad via Brabant en Limburg naar Duitsland

Tijdswinst en minder overstappen

Door de mogelijkheid te bieden, schep je ook vraag, denkt Van Boxtel. Hij gaat in tegen de lijn die staatssecretaris Stientje van Veldhoven vorige week nog aanhield in een Kamerbrief. Zij verwijst daarin naar afspraken die zijn gemaakt met Nederlandse en Duitse betrokkenen. Afspraken over het verdubbelen van het aantal ritten van Arriva’s drielandentrein tussen Maastricht en Aken. Reizigers uit de Randstad kunnen in Heerlen op die trein overstappen, en komen zo ook in Aken terecht. Pas als de concessie van Arriva in 2031 is afgelopen, wil ze kijken naar andere opties. Een woordvoerder van Van Veldhoven houdt ook vast aan dat standpunt. „De situatie is in een week echt niet veranderd.”