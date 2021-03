Toen wijnkenner Edwin koeienstront rook, sprong hij een gat in de lucht: zijn reukvermogen keerde na corona een beetje terug

Ontvoering, brandstich­ting en wapens: waar kennen we beroepscri­mi­neel Jan B. nog meer van?

4 maart Beroepscrimineel Jan B. uit Hulten kwam deze week alweer in het nieuws. In de schuur op het terrein van de wapenhandelaar ontdekten agenten een opslag voor grondstoffen van synthetische drugs. Het is nog niet duidelijk of hij een rol speelt bij de vondst, want de man zit al enkele maanden in de gevangenis.