Toenemende spanning op huizenmarkt in Tilburg, Den Bosch en Oss

Jeanet (77) uit Breda eindigt per ongeluk op rangeerter­rein: 'Het leek wel een spooktrein'

23 april BREDA - De 77-jarige Jeanet Meijs uit Breda is gisteravond per abuis met de trein op een rangeerterrein in Utrecht beland. Via 112 wist de vrouw alarm te slaan, waarna ze met een andere trein werd opgehaald.