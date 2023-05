Toeristisch varen op Haringvliet gered: andere rederijen nemen vaardienst over

Na knappe titel hoopt EBBC op iets meer dan onderin bungelen in de promotiedi­vi­sie

De basketbalsters van EBBC wonnen zondag in de finale van de final four in de eerste divisie met 86-64 van Utrecht Cangeroes 2. Routinier en Bosschenaar Heleen van Delft (30) gooide er maar liefst dertig punten in. EBBC speelt komend seizoen in de promotiedivisie. Precies wat het team wilde.