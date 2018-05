'Toeristische' viswinkel van Brabantse ondernemer hoeft volgende week tóch niet te sluiten

VideoHELMOND - The Sea Food Shop aan de Leidsestraat in Amsterdam van Helmonder Fons de Visscher hoeft voorlopig niet dicht. De gemeente Amsterdam wacht eerst het kort geding af . Ondertussen is de viswinkel ook deze week weer vol in het nieuws.

The Sea Food Shop van ondernemer Fons de Visscher hoeft op 5 juni de deuren niet te sluiten. De familie heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, dat waarschijnlijk op 8 juni dient. Pas daarna valt een definitieve beslissing over de zaak. Het stadsbestuur in de hoofdstad vindt dat The Sea Food Shop in zijn huidige vorm moet verdwijnen, omdat de winkel een te toeristisch karakter voor de binnenstad zou hebben.

Dat voornemen blijft de gemoederen bezig houden. Landelijke media besteden veel aandacht aan de kwestie. Zo vraagt De Volkskrant-columnist Teun van de Keuken zich af of kibbeling toeristenvoer is. ,,In vrijwel alle viszaken in Nederland is het precies zo: hele en gefileerde vissen in de toonbank én broodjes makreel, haring en paling én kibbeling en lekkerbekjes. Niks toeristisch, zo is een visboer in Nederland", vindt Van de Keuken.

Dure vierkante meters

Tijdschrift Quote stelt dat de gemeente Amsterdam in zijn recht staat. 'The Seafood Shop huilt ten onrechte en is gewoon een toeristenwinkel', kopt het zakenblad. Quote schrijft dat de Leidsestraat, waar de viswinkel gevestigd is, de op een na duurste vierkante meters van Nederland heeft. Op die locatie enkel verse vis verkopen én overleven, dat is welhaast onmogelijk. ,,Dus of er ooit iets in die straat komt waar de locals echt iets aan hebben, is maar zeer de vraag", concludeert het magazine.

Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en AT5 stuurden video-verslaggevers naar de viswinkel. De teneur in die items: klanten zijn tevreden en snappen weinig van het besluit van de gemeente Amsterdam. Ook bekende Nederlanders, zoals Beau van Erven Dorens, mengden zich in de discussie. ,,Sluit alle Nutella-winkels in Amsterdam en de rest van de wereld, maar hou deze fantastische viswinkel open!", schreef de presentator op Twitter.

