Toestand meisje (6) stabiel na aanval rottweiler in Kaatsheuvel: ‘Ze lijkt buiten levensgevaar’

Brabants corona­nieuws van donderdag | Opnieuw minder coronapa­tiën­ten opgenomen, steeds meer teststra­ten

9 april De meest recente cijfers tonen dat er opnieuw minder coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuizen. Ook gaat het de goede kant op met de mensen die weer herstellen. Het aantal nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen ligt ongeveer gelijk op het aantal mensen dat het hospitaal weer mag verlaten. Wel roepen artsen en de koning op om in het paasweekeinde zoveel mogelijk thuis te blijven, ook motorrijders en wielrenners. De capaciteit in de ziekenhuizen is nog altijd beperkt. Een overzicht van het coronanieuws van donderdag.