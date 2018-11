Ton voor onderzoek naar Q-koorts bij kinderen

De partijen willen hun steentje bijdragen aan het onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts bij kinderen. ,,Dat is belangrijk. Zeker in Brabant. Aan de ene kant is het wrang om het zo te zeggen, maar het is een unieke kans om deze doelgroep nu nog te onderzoeken”, aldus Meijer. Hij hoopt dat het onderzoek meer leert over de ziekte en de gevolgen op de lange termijn.

D66 dient het voorstel vrijdag in wanneer Provinciale Staten vergaderen over de begroting voor volgend jaar. Het is wat fractieleider Meijer betreft voorlopig de laatste keer dat de provincie een financiële bijdrage levert. ,,Ik vind dat het Rijk hier ook een taak in heeft. We zullen daar met onze landelijke-afdeling aandacht voor vragen.”

De D66'er hoopt tevens dat Brabanders eens kijken naar de online-doneeractie voor een meerjarenstudie naar kinderen met Q koorts.

Opgetogen

Carla van Mook, één van de initiatiefnemers van de crowdfundingsactie, is opgetogen over de steun van de provincie. Ze benadrukt dat ook in andere provincies kinderen met Q-koorts wonen. ,,Bijvoorbeeld in Limburg en Utrecht.”

Voor zover bekend zijn er 17 jonge Q-koortspatiënten (van 7 tot en met 21 jaar), verspreid over het land. ,,We zullen dus ook de andere provincies benaderen”, aldus Van Mook. Ook bij de landelijke overheid wil zij aan de poort rammelen. ,,Een ton is nog niet genoeg.”

500.000 euro

Navraag bij ziekenhuizen leert dat een meerjarenstudie waarin de kinderen ook worden gemonitord, zo’n 500.000 euro gaat kosten. ,,We hopen dat er een medicijn kan komen zodat er voor deze kinderen toch nog een toekomst is.” Dit voorjaar kwam uit een grootschalige studie naar voren dat de klachten van Q-koortspatiënten over het algemeen niet verminderen.

Voorheen bekostigde de stichting Q-support - door de overheid gefinancierd - nog onderzoek, maar dat doet zij nu niet meer. ,,Nu gebeurt er dus niks”, zegt Van Mook. Ze wijst erop dat de regering de zaak af wil doen met een tegemoetkoming voor de slachtoffers. ,,De minister heeft gezegd dat het geen sorry is, maar een tegemoetkoming voor een moeilijke periode die we afsluiten. Hij kan het misschien afsluiten, maar wij niet. Q-koorts is een smerige, raadselachtige ziekte. Deze kinderen hebben nog een heel leven voor zich.”

95 doden